11 июня на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений
Иллюстративное фото: Depositphotos

Днем во вторник, 11 июня, из-за дефицита в энергосистеме в результате российских обстрелов по всей Украине будут действовать плановые отключения света. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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По информации компании, графики почасовых отключений будут введены с 14:00 до 19:00.

Также Укрэнерго напомнило, что 10 июня графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей действуют до 22:00.

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