11 июня на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений

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Днем во вторник, 11 июня, из-за дефицита в энергосистеме в результате российских обстрелов по всей Украине будут действовать плановые отключения света. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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По информации компании, графики почасовых отключений будут введены с 14:00 до 19:00.

Также Укрэнерго напомнило, что 10 июня графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей действуют до 22:00.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Повреждения получили сразу пять энергообъектов в разных областях.

Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневный дефицит электричества может расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

Минэнерго сообщило, что Украина готовится к "достаточно сложной ситуации" в энергосистеме зимой 2024 года, целью российских атак является полный блекаут.

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