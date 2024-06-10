11 червня на всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень
Ілюстративне фото: Depositphotos

Вдень у вівторок, 11 червня, через дефіцит в енергосистемі внаслідок російських обстрілів по всій Україні будуть діяти планові відключення світла. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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За інформацією компанії, графіки погодинних відключень будуть запроваджені з 14:00 до 19:00.

Також Укренерго нагадало, що 10 червня графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів діють до 22:00.

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