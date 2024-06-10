11 червня на всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень

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Вдень у вівторок, 11 червня, через дефіцит в енергосистемі внаслідок російських обстрілів по всій Україні будуть діяти планові відключення світла. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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За інформацією компанії, графіки погодинних відключень будуть запроваджені з 14:00 до 19:00.

Також Укренерго нагадало, що 10 червня графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів діють до 22:00.

У ніч проти 1 червня Росія завдала масованого удару по енергосистемі України. Пошкодження отримали одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденний дефіцит електрики може зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

Міненерго повідомило, що Україна готується до "досить складної ситуації" в енергосистемі взимку 2024 року, метою російських атак є повний блекаут.

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