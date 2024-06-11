Укренерго подовжило графіки відключень електрики на чотири години

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11 червня подовжено час застосування графіків погодинних відключень світла для побутових та промислових споживачів на всій території України. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Обмеження заплановані з 14:00 до 23:00.

Учора Укренерго анонсувало на чотири години коротший період відключень.

Причину подовження компанія пояснює так: споживання у спеку продовжує зростати й показувати відсутність економії.

Водночас українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж енергії, як до початку російських атак, зауважує Укренерго.

І хоча для подолання дефіциту в енергосистемі залучається імпорт та аварійна допомога з країн Європи, але через масштабність пошкоджень цього не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, підсумовує компанія.

У ніч проти 1 червня Росія завдала масованого удару по енергосистемі України. Пошкодження отримали одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденний дефіцит електрики може зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

Міненерго повідомило, що Україна готується до "досить складної ситуації" в енергосистемі взимку 2024 року, метою російських атак є повний блекаут.

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