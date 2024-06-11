Укренерго подовжило графіки відключень електрики на чотири години
11 червня подовжено час застосування графіків погодинних відключень світла для побутових та промислових споживачів на всій території України. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
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Обмеження заплановані з 14:00 до 23:00.
Учора Укренерго анонсувало на чотири години коротший період відключень.
Причину подовження компанія пояснює так: споживання у спеку продовжує зростати й показувати відсутність економії.
Водночас українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж енергії, як до початку російських атак, зауважує Укренерго.
І хоча для подолання дефіциту в енергосистемі залучається імпорт та аварійна допомога з країн Європи, але через масштабність пошкоджень цього не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, підсумовує компанія.
- У ніч проти 1 червня Росія завдала масованого удару по енергосистемі України. Пошкодження отримали одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.
- Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденний дефіцит електрики може зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.
- Міненерго повідомило, що Україна готується до "досить складної ситуації" в енергосистемі взимку 2024 року, метою російських атак є повний блекаут.
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