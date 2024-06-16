До кінця липня ситуація в енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні – Укренерго

З 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби, і так триватиме приблизно до кінця липня, каже Кудрицький

Фото: Укренерго

У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні. Про це в ефірі Суспільного повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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За його словами, з 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби, і так триватиме приблизно до кінця липня.

"Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими", – сказав Кудрицький.

Він зазначив, що на тривалість відключень і величину дефіциту впливають три фактори: це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку, величини імпорту, а також погода, яка впливає на споживання українцями електроенергії.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.

У ДТЕК заявили, що взимку за найгіршого сценарію світла та тепла не буде до 20 годин.

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