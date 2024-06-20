РФ била дронами: в Киеве ПВО сбила все, в Винницкой области пострадал критический объект

В ночь на 20 июня в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет и ударных дронов

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 20 июня Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, которыми Россия пыталась атаковать Киев, в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры. Об этом сообщили КМВА и глава Винницкой ОВ Сергей Борзов.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По предварительным данным, дроны запускали с юга, пролетели через ряд областей и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления. Сейчас в столице не зафиксированы ни разрушений, ни пострадавших.

Борзов проинформировал, что в Винницкой области пострадавших нет. На месте проводятся работы по ликвидации последствий.

Также ночью была угроза применения крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95, сообщали в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

В ночь на 14 июня Россия дважды атаковала регионы – Украине удалось сбить семь ракет и все дроны: Россия запустила 31 средство воздушного нападения. Днем того же дня враг нанес третий ракетный удар – в Киеве слышали взрывы.

Спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что цель российских атак по регионам остается та же – энергетика и военные объекты. Российская армия считает целесообразным атаковать западную часть Украины – это видно из атаки 14 июня.

Читайте также: Российская ракета повредила электролинии под Полтавой: десятки тысяч людей без света