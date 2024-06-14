Третий раз за день. Россия осуществляет ракетную атаку – в Киеве слышны взрывы

Миг-31К (Фото: EPA)

Днем 14 июня была объявлена воздушная тревога по всем областям Украины – Россия запустила ракеты. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Сначала воздушную тревогу объявили в Киеве, после в городе прогремели взрывы, передают журналисты LIGA.net.

После, тревога охватила северные, восточные, центральные и южные области. Через несколько минут сирены завыли в на западе Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракет в направлении Хмельницкой области, а жителей Киева призвали находиться в укрытиях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе ППО в области.

В ночь на 14 июня Украине удалось сбить семь ракет и все дроны: Россия запустила 31 средство воздушного нападения.

Польские Вооруженные силы поднимали самолеты из-за российской атаки на Украину. Они заявляли о "еще одной напряженной ночи для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за активности дальней авиации Российской Федерации".

Представитель Воздушных сил Евлаш заявил, что цель российских атак по регионам остается та же – энергетика и военные объекты. Российская армия видит целесообразность атаковать западную часть Украины – это видно из атаки 14 июня.

В ночь на 14 июня Украине удалось сбить семь ракет и все дроны: Россия запустила 31 средство воздушного нападения.

Польские Вооруженные силы поднимали самолеты из-за российской атаки на Украину. Они заявляли о "еще одной напряженной ночи для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за активности дальней авиации Российской Федерации".

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