Росія вдарила по теплоелектростанції ДТЕК: троє людей поранені

Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці, зазначили в ДТЕК

ТЕС. Ілюстративне зображення (Фото: ДТЕК)

Унаслідок ударів Росії по регіонах України у ніч проти 20 червня пошкоджено обладнання однієї з теплоелектростанцій компанії ДТЕК: як результат цього, поранено трьох працівників, які під час обстрілу перебували на енергооб'єкті. Про це повідомили у ДТЕК.

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"Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу", – повідомили в ДТЕК.

У компанії стверджують – росіяни серйозно пошкодили обладнання станції, наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Загалом за останні три місяці це вже сьома масована повітряна атака на теплоелектростанції ДТЕК.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівники було поранено, троє енергетиків загинуло", — додали у компанії.

У ніч проти 20 червня Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони, якими Росія намагалася атакувати Київ, у Вінницькі області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

За інформацією Укренерго, внаслідок атаки пошкоджено обладнання на обʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях, наслідки уточнюються.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні – з 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть дещо довшими, ніж у решту часу доби, і так триватиме приблизно до кінця липня.

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