Вночі Росія била по регіонах: пошкоджені енергообʼєкти у чотирьох областях

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 20 червня російські війська обстріляли Україну: внаслідок цього пошкоджені енергообʼєкти у чотирьох областях, повідомило Укренерго.

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За інформацією компанії, пошкоджено обладнання на обʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях, наслідки уточнюються.

У ніч проти 20 червня Сили протиповітряної оборони знищили усі дрони, якими Росія намагалася атакувати Київ, у Вінницькі області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні – з 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби, і так триватиме приблизно до кінця липня.

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