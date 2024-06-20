Ночью Россия била по регионам: повреждены энергообъекты в четырех областях

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 20 июня российские войска обстреляли Украину: в результате этого повреждены энергообъекты в четырех областях, сообщило Укрэнерго.

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По информации компании, повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях, последствия уточняются.

В ночь на 20 июня Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, которыми Россия пыталась атаковать Киев, в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Самую тяжелую ситуацию в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

В следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сейчас – с 11:00 до 23:00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток, и так продлится примерно до конца июля.

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