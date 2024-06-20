Майже 30 "шахедів" і кілька ракет: чим атакувала Росія у ніч проти 20 червня

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 20 червня Росія завдала по Україні чергового масованого удару, застосувавши ракети й ударні дрони типу "Shahed-131/136". У результаті роботи Сил оборони було знищено чотири крилаті ракети, одну керовану та 27 "шахедів". Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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За його словами, Росія атакувала критичну інфраструктуру, основним напрямком удару став Схід України, зокрема, Дніпропетровщина. Загалом противник застосував дев'ять ракет різних типів і 27 ударних дронів:

→ чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

→ три балістичні ракети "Іскандер-М";

→ дві керовані авіаційні ракети Х-59;

→ 27 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Олещук зазначив, що ППО працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській і Вінницькій областях.