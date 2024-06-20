Почти 30 "шахедов" и несколько ракет: чем атаковала Россия в ночь на 20 июня
В ночь на 20 июня Россия нанесла по Украине очередной массированный удар, применив ракеты и ударные дроны типа "Shahed-131/136". В результате работы Сил обороны было уничтожено четыре крылатые ракеты, одну управляемую и 27 "шахедов". Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
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По его словам, Россия атаковала критическую инфраструктуру, основным направлением удара стал Восток Украины, в частности, Днепропетровская область. В целом противник применил девять ракет различных типов и 27 ударных дронов:
→ четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;
→ три баллистические ракеты "Искандер-М";
→ две управляемые авиационные ракеты Х-59;
→ 27 ударных дронов типа "Shahed-131/136".
Олещук отметил, что ПВО работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.
- В ночь на 20 июня Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, которыми Россия пыталась атаковать Киев, в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры.
- По информации Укрэнерго, в результате атаки повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях, последствия уточняются.