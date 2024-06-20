Россия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК: три человека ранены

Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние три месяца, отметили в ДТЭК

ТЭС. Иллюстративное изображение (Фото: ДТЭК)

В результате атаки России по регионам Украины в ночь на 20 июня повреждено оборудование одной из теплоэлектростанций компании ДТЭК: в результате ранены трое сотрудников, которые при обстреле находились на энергообъекте. Об этом сообщили в ДТЭК.

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"Еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики. Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Трое наших коллег ранены. Медики оказывают всю возможную помощь", – сообщили в ДТЭК.

В компании утверждают – россияне серьезно повредили оборудование станции, сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Всего за последние три месяца это уже седьмая массированная воздушная атака на теплоэлектростанции ДТЭК.

"С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли", – добавили в компании.

В ночь на 20 июня Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, которыми Россия пыталась атаковать Киев, в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

По информации Укрэнерго, в результате атаки повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях, последствия уточняются.

Самую тяжелую ситуацию в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

В следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сейчас – с 11:00 до 23:00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток, и так продлится примерно до конца июля.

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