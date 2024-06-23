Росіяни вдруге вдарили "Калібрами" з Азовського моря – ЗСУ збили дві ракети
У Київській області захисники збили дві з трьох російських крилатих ракет "Калібр", запущених загарбниками вночі 23 червня. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
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Бойову роботу виконали ракетні підрозділи Повітряних сил.
Окупанти здійснили атаку з Азовського моря, зазначив Олещук. Уночі 22 червня загарбники запустили чотири "Калібри" з цієї ж акваторії.
Минулу атаку речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук назвав поворотним моментом: росіяни використовують Азовське море, вважаючи його безпечнішою акваторією, ніж Чорне.
- 17 червня речник ВМС зазначив, що "Калібри" використовуються росіянами здебільшого під час комбінованих атак – ЗСУ навчилися їм протидіяти.
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