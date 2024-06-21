Повітряні сили про зміну тактики нічних обстрілів РФ: Ресурси ворога не безлімітні

Ілля Євлаш зазначив, що росіяни розуміють, що не так просто в деяких випадках атакувати ті чи інші об’єкти

Ілля Євлаш (Фото: Instagram)

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш, коментуючи зміну тактики нічних обстрілів росіян, заявив, що це обґрунтовано тим, що ресурси ворога не безлімітні. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону.

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"На третій рік повномасштабної війни росіяни розуміють, що не так просто в деяких випадках атакувати ті чи інші об’єкти, оскільки ми також вживаємо певних заходів", – наголосив Євлаш.

Він зазначив, що йдеться про захист українських інфраструктурних об’єктів від нападів противника.

"Ворог намагається промацувати нашу протиповітряну оборону, намагається аналізувати, використовувати різні методи, як комбіновані, так і інші варіанти, як можна атакувати", – сказав речник ПС.

За його словами, інколи росіяни застосовують для атак лише крилаті ракети, часом ворог робить паузи в нічних обстрілах.

"Це така собі гра на виснаження, вони намагаються знайти слабкі шпарини, в той час, коли ми намагаємося маневрувати наявними силами й засобами, аби відбивати ці ракетно-дронові удари", – заявив Євлаш.

У ніч проти 20 червня російські безпілотники завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України. Пошкоджено обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській.

У ніч проти 21 червня у небі над Кіровоградською та Херсонською областями було збито чотири ворожі ракети.

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