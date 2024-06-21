Повітряні сили про зміну тактики нічних обстрілів РФ: Ресурси ворога не безлімітні
Речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш, коментуючи зміну тактики нічних обстрілів росіян, заявив, що це обґрунтовано тим, що ресурси ворога не безлімітні. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону.
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"На третій рік повномасштабної війни росіяни розуміють, що не так просто в деяких випадках атакувати ті чи інші об’єкти, оскільки ми також вживаємо певних заходів", – наголосив Євлаш.
Він зазначив, що йдеться про захист українських інфраструктурних об’єктів від нападів противника.
"Ворог намагається промацувати нашу протиповітряну оборону, намагається аналізувати, використовувати різні методи, як комбіновані, так і інші варіанти, як можна атакувати", – сказав речник ПС.
За його словами, інколи росіяни застосовують для атак лише крилаті ракети, часом ворог робить паузи в нічних обстрілах.
"Це така собі гра на виснаження, вони намагаються знайти слабкі шпарини, в той час, коли ми намагаємося маневрувати наявними силами й засобами, аби відбивати ці ракетно-дронові удари", – заявив Євлаш.
- У ніч проти 20 червня російські безпілотники завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України. Пошкоджено обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській.
- У ніч проти 21 червня у небі над Кіровоградською та Херсонською областями було збито чотири ворожі ракети.
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