Воздушные силы об изменении тактики ночных обстрелов РФ: Ресурсы врага не безлимитные
Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш, комментируя изменение тактики ночных обстрелов россиян, заявил, что это обосновано тем, что ресурсы врага не безлимитные. Такое мнение он высказал в эфире телемарафона.
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"На третий год полномасштабной войны россияне понимают, что не так просто в некоторых случаях атаковать те или иные объекты, поскольку мы также принимаем определенные меры", — подчеркнул Евлаш.
Он отметил, что речь идет о защите украинских инфраструктурных объектов от нападений противника.
"Враг пытается прощупывать нашу противовоздушную оборону, пытается анализировать, использовать разные методы, как комбинированные, так и другие варианты, как можно атаковать", — сказал спикер ВС.
По его словам, иногда россияне применяют для атак только крылатые ракеты, порой враг делает паузы в ночных обстрелах.
"Это некая игра на истощение, они пытаются найти слабые места, в то время, когда мы пытаемся маневрировать имеющимися силами и средствами, чтобы отражать эти ракетно-дроновые удары", – заявил Евлаш.
- В ночь на 20 июня российские беспилотники нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Повреждено оборудование на объектах в четырех областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
- В ночь на 21 июня в небе над Кировоградской и Херсонской областями были сбиты четыре вражеских ракеты.
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