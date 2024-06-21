Воздушные силы об изменении тактики ночных обстрелов РФ: Ресурсы врага не безлимитные

Илья Евлаш отметил, что россияне понимают, что не так просто в некоторых случаях атаковать те или иные объекты

Илья Евлаш (Фото: Instagram)

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш, комментируя изменение тактики ночных обстрелов россиян, заявил, что это обосновано тем, что ресурсы врага не безлимитные. Такое мнение он высказал в эфире телемарафона.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"На третий год полномасштабной войны россияне понимают, что не так просто в некоторых случаях атаковать те или иные объекты, поскольку мы также принимаем определенные меры", — подчеркнул Евлаш.

Он отметил, что речь идет о защите украинских инфраструктурных объектов от нападений противника.

"Враг пытается прощупывать нашу противовоздушную оборону, пытается анализировать, использовать разные методы, как комбинированные, так и другие варианты, как можно атаковать", — сказал спикер ВС.

По его словам, иногда россияне применяют для атак только крылатые ракеты, порой враг делает паузы в ночных обстрелах.

"Это некая игра на истощение, они пытаются найти слабые места, в то время, когда мы пытаемся маневрировать имеющимися силами и средствами, чтобы отражать эти ракетно-дроновые удары", – заявил Евлаш.

В ночь на 20 июня российские беспилотники нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Повреждено оборудование на объектах в четырех областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

В ночь на 21 июня в небе над Кировоградской и Херсонской областями были сбиты четыре вражеских ракеты.

Читайте также: Россияне утверждают, что впервые ударили по Украине бомбой ФАБ-3000. В ВСУ отреагировали