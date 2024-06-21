Силы ПВО сбили ночью четыре ракеты

Ракета X-59 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 21 июня в небе над Украиной были сбиты четыре вражеских ракеты. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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По его информации, оккупанты нанесли удар с самолетов тактической авиации четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.

Все ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях.

СПРАВКА X-59 – ракета воздушного базирования, предназначенная для поражения целей на суше или на воде, класс – "воздух-поверхность". Дальность поражения составляет до 280 км. Ее запускают с истребителей Су-24 или Су-30. X-69 – российская высокоточная малозаметная крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Х-69 является дальнейшим развитием ракеты Х-59. Предназначена для поражения наземных стационарных целей и надводных объектов, не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста с окружающим фоном.

В ночь на 20 июня российские беспилотники нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины.

Повреждено оборудование на объектах в четырех областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

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