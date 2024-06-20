Украинский военный сбил российскую крылатую ракету из пулемета – фото

Военный Воздушных сил поверил только тогда, когда увидел обломки

Фото: Воздушные силы ВСУ

12 июня во время российской атаки украинский защитник сбил крылатую ракету оккупантов из пулемета, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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"Сбить вражескую ракету с пулемета – задача чрезвычайно сложная. Но ответственность и понимание того, что жизнь многих людей зависит от тебя, делают невозможное, – заявил военный из ВС Сергей на псевдо "Доктор Мом".

До мобилизации защитник работал медиком, в настоящее время он воюет в составе мобильной огневой группы.

12 июня подразделение военного перехватило российскую ракету, направлявшуюся на Васильков Киевской области.

"Не колеблясь, взял свой пулемет и открыл огонь по цели. Мысленно было только одно – должен попасть! Пустив очередь из пулемета увидел, что ракета начала отклоняться от курса и снижаться", – рассказал защитник.

В сбитие ракеты с пулемета сам военный поверил только тогда, когда своими глазами увидел ее обломки, передают ВС.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы сообщали, что 12 июня россияне запустили четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 – и все из них удалось сбить защитникам, также были сбиты аэробаллистический "Кинжал" и 24 "шахеда". Из всех средств нападения не удалось сбить только баллистический "Искандер-М". Из-за российской атаки на предприятии в Киевской области возник пожар – огнеборцам удалось ликвидировать его за три дня.

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