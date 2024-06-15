Тушили три дня: спасатели потушили пожар на предприятии в Киевской области после атаки

Фото: ГСЧС

15 июня пожарные ликвидировали пожар, который возник на предприятии в Киевской области еще трое суток назад из-за российской воздушной атаки. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Возгорание на этом объекте произошло из-за падения обломков сбитых силами противовоздушной обороны ударных беспилотников России.

Фото: ГСЧС

Только теперь удалось потушить пожар на предприятии, рассказали эмчеэсники.

Фото: ГСЧС

В ночь на 14 июня Россия дважды атаковала регионы – Украине удалось сбить семь ракет и все дроны: Россия запустила 31 средство воздушного нападения. Днем того же дня враг нанес третий ракетный удар – в Киеве слышали взрывы.

Спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что цель российских атак по регионам остается та же – энергетика и военные объекты. Российская армия считает целесообразным атаковать западную часть Украины – это видно из атаки 14 июня.

Утром 12 июня российские оккупационные войска пытались нанести комбинированный удар по Киеву и Василькову возле него, используя ракеты и дроны.

Силы противовоздушной обороны сбили российскую аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", еще четыре ракеты и 24 дрона-камикадзе типа Shahed.

Из всего, чем атаковали россияне, защитникам не удалось сбить только "Искандер-М".

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