В Киевской области более суток тушат пожар после падения обломков – фото

Фото: ГСЧС

По состоянию на утро 13 июня идет ликвидация пожара на предприятии в Киевской области, возникшего в результате комбинированного удара по Украине со стороны РФ. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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На месте работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Утром 12 июня российские оккупационные войска пытались нанести комбинированный удар по Киеву и Василькову возле него, используя ракеты и дроны.

Силы противовоздушной обороны сбили российскую аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", еще четыре ракеты и 24 дрона-камикадзе типа Shahed.

Из всего, чем атаковали россияне, защитникам не удалось сбить только "Искандер-М".

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