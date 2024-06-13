В Киевской области более суток тушат пожар после падения обломков – фото
Фото: ГСЧС

По состоянию на утро 13 июня идет ликвидация пожара на предприятии в Киевской области, возникшего в результате комбинированного удара по Украине со стороны РФ. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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На месте работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Фото: ДСНС
Фото: ГСЧС
Фото: ДСНС
Фото: ГСЧС

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