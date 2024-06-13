У Київській області понад добу гасять пожежу після падіння уламків – фото

Фото: ДСНС

Станом на ранок 13 червня триває ліквідація пожежі на підприємстві у Київській області, що виникла внаслідок комбінованого удару по Україні з боку РФ. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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На місці працюють 249 людей особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Зранку 12 червня російські окупаційні війська намагалися завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи ракети та дрони.

Сили протиповітряної оборони збили російську аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", ще чотири ракети та 24 дрони-камікадзе типу Shahed.

З усього, чим атакували росіяни, захисникам не вдалося збити тільки "Іскандер-М".

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