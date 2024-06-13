У Київській області понад добу гасять пожежу після падіння уламків – фото
Фото: ДСНС

Станом на ранок 13 червня триває ліквідація пожежі на підприємстві у Київській області, що виникла внаслідок комбінованого удару по Україні з боку РФ. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

На місці працюють 249 людей особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Читайте також: Після російської атаки у Київській області знайшли небезпечні касетні суббоєприпаси

дснскиївська областьракетний удар