Появились детали о первом трофейном "танке-сарае": механик РФ сам "гонялся" за ВСУ – видео

Сначала боевые медики ВСУ взяли в плен российского водителя-механика, а на утро уже другая бригада затрофеила "плохо лежащий" танк с остатками экипажа

Иллюстративное фото - 112 бригада ТрО

112 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ рассказала детали о затрофеенном "танке-сарае" оккупантов и взятии в плен водителя-механика.

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В плен оккупанта взяли двое медиков 244-го батальона территориальной обороны ВСУ 112-й бригады.

Военные рассказали, что вражеский "танк-сарай", история о котором разлетелась 17 июня, служил только бронетранспортером для перевозки личного состава оккупантов, потому что пушка в нем не работала.

Блуждая ночью в районе Клещиевки, он увидел бронетранспортер М113 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, который помогал эвакуационной группе медиков 112-й бригады. Подумав, что это "свои", вражеский танк начал ехать за М113.

"Мка" немного удивились, что за ней гоняется танк и может стрельнуть, и потому спряталась в посадку. Танк доехал до посадки, и механ (водитель-механик. – Ред.) вышел спросить, как проехать к Клещиевке. В то время из "Мки" вышли боевые медики 244 батальона "Тойота" и "Мокрый", которые и взяли в плен механика-водителя "танка-сарая" по имени Толик", – поделились военные.

После этого оккупанта Толика забрали в М113 и уехали, а утром бойцы 22-й бригады, проезжая мимо, увидели "плохо лежащий" танк и "затрофеили" его вместе с останками экипажа, прятавшегося там.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

17 июня в ВСУ сообщили, что на Краматорском направлении Силы обороны захватили российский "танк-черепаху" Т-62, а также взяли в плен трех членов его экипажа. Это был первый известный случай, когда украинским военным удалось "затрофеить" подобную технику врага.

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