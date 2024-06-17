Силы обороны впервые затрофеили российский "танк-черепаху" – видео

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

На Краматорском направлении Силы обороны захватили российский "танк-черепаху" Т-62, а также пленили трех членов его экипажа. Это первый известный случай, когда украинским военным удалось "затрофеить" подобную технику врага, сообщил в комментарии LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Бойцы 22-й отдельной механизированной бригады захватили технику и оккупантов в районе Клещеевки.

Волошин рассказал, что украинские бойцы ударили по танку дронами. После этого, пораженный танк и дезориентированный экипаж противника, пытаясь убежать, потерял любую возможность найти направление для возвращения к своим позициям, отметил Волошин.

По словам военного, благодаря артиллерии бригады, танк был остановлен на одном из рубежей и уже пехотинцы из механизированного батальона взяли в плен экипаж вместе с танком.

"Во время переговоров с экипажем, механик-водитель спрятался внутри вместе с гранатой и пытался взорвать танк. Но наши пехотинцы нашли весомые аргументы для убеждения, что лучше жить, чем умереть", – добавил он.

Фото: Хортицкий ветер