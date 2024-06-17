Сили оборони вперше затрофеїли російський "танк-черепаху" – відео

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

На Краматорському напрямку Сили оборони захопили російський "танк-черепаху" Т-62, а також взяли у полон трьох членів його екіпажу. Це перший відомий випадок, коли українським військовим вдалося "затрофеїти" подібну техніку ворога, повідомив у коментарі LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Бійці 22-ї окремої механізованої бригади захопили техніку та окупантів у районі Кліщіївки.

Волошин розповів, що українські бійці вдарили по танку дронами. Після цього уражений танк та дезорієнтований екіпаж противника, намагаючись втекти, втратили будь-яку можливість віднайти напрямок для повернення до своїх позицій, зазначив Волошин.

За словами військового, завдяки артилерії бригади, танк було зупинено на одному з рубежів і вже піхотинці з механізованого батальйону взяли в полон екіпаж разом з танком.

"Під час перемовин з екіпажем, механік-водій заховався всередині разом з гранатою і намагався підірвати танк. Але наші піхотинці знайшли вагомі аргументи для переконання, що краще жити, ніж вмерти", – додав він.

Фото: Хортицький вітер

17 травня українські захисники з 93-ї окремої механізованої бригади за допомогою переносних ракетних комплексів і безпілотників відбили російську спробу просунутися біля Андріївки Донецької області.

За даними військових, серед знищеної техніки росіян у районі Андріївки були: обшитий металевими пластинами "танк-черепаха", а також по одному бронетранспортеру БТР-82 та бронемашині піхоти БМП-2.

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