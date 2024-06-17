Служба безпеки України знищила 1006 російських танків з початку повномасштабного вторгнення – найбільшу кількість бронетехніки знищили у Донецькій та Харківській областях.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Для ураження російських танків проводили оперативно-бойові операції спільно з підрозділами Збройних Сил України. Спецпризначенці акцентували – військові застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.

Велику кількість танків знищують ще до початку штурму українських позицій. Частину техніки уразили разом з екіпажами, додали в СБУ.

  • У ніч проти 30 травня дрони Служби безпеки України "погасили" в Криму радіолокаційну систему "Небо СВУ", ціна такої — близько $100 млн.
  • 12 червня кіберфахівці СБУ спільно із Силами оборони уразили ворожу радіолокаційну станцію "Зоопарк" вартістю $25 млн кількома FPV-дронами. 
війнасбузброявтратитанкармія росії