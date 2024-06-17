За час великої війни СБУ знищила понад 1000 російських танків – відео
Служба безпеки України знищила 1006 російських танків з початку повномасштабного вторгнення – найбільшу кількість бронетехніки знищили у Донецькій та Харківській областях.
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Для ураження російських танків проводили оперативно-бойові операції спільно з підрозділами Збройних Сил України. Спецпризначенці акцентували – військові застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.
Велику кількість танків знищують ще до початку штурму українських позицій. Частину техніки уразили разом з екіпажами, додали в СБУ.