Служба безпеки України знищила 1006 російських танків з початку повномасштабного вторгнення – найбільшу кількість бронетехніки знищили у Донецькій та Харківській областях.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Для ураження російських танків проводили оперативно-бойові операції спільно з підрозділами Збройних Сил України. Спецпризначенці акцентували – військові застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.

Велику кількість танків знищують ще до початку штурму українських позицій. Частину техніки уразили разом з екіпажами, додали в СБУ.