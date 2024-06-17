Служба безопасности Украины уничтожила 1006 российских танков с начала полномасштабного вторжения – наибольшее количество бронетехники уничтожили в Донецкой и Харьковской областях.

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Для поражения российских танков проводили оперативно-боевые операции совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины. Спецназовцы акцентировали – военные применяли максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.

Большое количество танков уничтожают еще до начала штурма украинских позиций. Часть техники поразили вместе с экипажами, добавили в СБУ.