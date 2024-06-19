З'явились деталі про перший трофейний "танк-сарай": механік РФ сам "ганявся" за ЗСУ – відео

Спочатку бойові медики ЗСУ взяли в полон російського водія-механіка, а на ранок вже інша бригада затрофеїла "погано лежачий" танк з рештками екіпажу

Ілюстративне фото - 112 бригада ТрО

112 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ розповіла деталі про затрофеєнний "танк-сарай" окупантів і взяття в полон водія-механіка.

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У полон окупанта взяли двоє медиків 244-го батальйону тероборони ЗСУ 112-ї бригади.

Військові розповіли, що ворожий "танк-сарай", історія про який розлетілася 17 червня мережею, був лише бронетранспортером для перевезення особового складу окупантів, бо гармата в ньому не працювала.

Блукаючи вночі в районі Кліщіївки, він побачив бронетранспортер М113 5-ї окремої штурмової Київської бригади, який допомагав евакуаційній групі медиків 112-ї бригади. Подумавши, що то "свої", ворожий танк став їхати за М113.

"Мка" трохи здивувались, що за нею ганяється танк і може стрільнути, і тому сховалась в посадку. Танк доїхав до посадки, і механ (водій-механік. – Ред.) вийшов запитати, як проїхати до Кліщіївки. В той час з "Мки" вийшли бойові медики 244 батальйону "Тойота" та "Мокрий", які і взяли у полон механіка-водія "танка-сарая" на ім'я Толік", – поділилися військові.

Після цього окупанта Толіка забрали в М113 і поїхали, а зранку бійці 22-ї бригади, проїжджаючи повз, побачили "погано лежачий" танк і "затрофеїли" його разом з рештками екіпажу, які там сховались.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.

17 червня у ЗСУ повідомили, що на Краматорському напрямку Сили оборони захопили російський "танк-черепаху" Т-62, а також взяли у полон трьох членів його екіпажу. Це був перший відомий випадок, коли українським військовим вдалося "затрофеїти" подібну техніку ворога.

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