Український військовий збив російську крилату ракету з кулемета – фото

Військовий Повітряних сил повірив лише тоді, коли побачив уламки

Фото: Повітряні сили ЗСУ

12 червня під час російської атаки український захисник збив крилату ракету окупантів з кулемета, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Збити ворожу ракету з кулемета – завдання надзвичайно складне. Але відповідальність та розуміння того, що життя багатьох людей залежить від тебе, роблять неможливе, – заявив військовий з ПС Сергій на псевдо "Доктор Мом".

До мобілізації захисник працював медиком, наразі він воює у складі мобільної вогневої групи.

12 червня підрозділ військового перехопив російську ракету, яка прямувала на Васильків Київської області.

"Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись", – розповів захисник.

У збиття ракети з кулемета сам військовий повірив лише тоді, коли на власні очі побачив її уламки, передають ПС.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили повідомляли, що 12 червня росіяни запустили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 – і всі з них вдалося збити захисникам, також було збито аеробалістичний "Кинджал" та 24 "шахеди". З усіх засобів нападу не вдалося збити тільки балістичний "Іскандер-М". Через російську атаку на підтриємстві у Київській області виникла пожежа – вогнеборцям вдалося ліквідувати її за три дні.

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