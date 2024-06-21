Сили ППО збили вночі чотири ракети

Ракета X-59 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 21 червня у небі над Україною було збито чотири ворожі ракети. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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За його інформацією, окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях.

ДОВІДКА X-59 – ракета повітряного базування, призначена для ураження цілей на суходолі або на воді, клас – "повітря-поверхня". Дальність ураження складає до 280 км. Її запускають з винищувачів Су-24 або ж Су-30. X-69 – російська високоточна малопомітна крилата ракета класу "повітря-поверхня". Х-69 є подальшим розвитком ракети Х-59. Призначена для ураження наземних стаціонарних цілей та надводних об'єктів, які не мають радіолокаційного, інфрачервоного та оптичного контрасту з навколишнім фоном.

У ніч проти 20 червня російські безпілотники завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України.

Пошкоджено обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській.

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