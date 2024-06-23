Россияне во второй раз ударили "Калибрамы" из Азовского моря – ВСУ сбили две ракеты

22 июня оккупанты также атаковали ракетами из этой акватории

Пуск ракеты "Калибр" (Скриншот с видео)

В Киевской области защитники сбили две из трех российских крылатых ракет "Калибр", запущенных захватчиками ночью 23 июня. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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Боевую работу выполнили ракетные подразделения Воздушных сил.

Оккупанты совершили атаку из Азовского моря, отметил Олещук. Ночью 22 июня захватчики запустили четыре "Калибра" из этой же акватории.

Прошлую атаку спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук назвал поворотным моментом: россияне используют Азовское море, считая его более безопасной акваторией, чем Черное.

17 июня спикер ВМС отметил, что "Калибры" используются россиянами в основном во время комбинированных атак – ВСУ научились им противодействовать.

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