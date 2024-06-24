Россия ударила по Одессе: есть попадания по гражданской инфраструктуре, пострадали люди

Фото: Патрульная полиция Одесской области

Утром 24 июня российские оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру Одессы – вследствие этого возник пожар. Есть пострадавшие, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Кипер отметил, что сейчас известно о пострадавших людях в результате российской атаки – их количество уточняется. Продолжается ликвидация пожара.

В сети распространили фото и видео с места, на которых видно большой столб дыма.

Российские пропагандисты назвали обстрел "ударом по складу с ракетами", где под поражение якобы попали "десятки иностранных наемников" – таким способом Россия неоднократно пыталась оправдать обстрел гражданских объектов Украины.

Патрульная полиция Одесской области опубликовала фотографии с места прилета.

Фото: Патрульная полиция Одесской области

Фото: Патрульная полиция Одесской области