Россия ударила по Одессе: есть попадания по гражданской инфраструктуре, пострадали люди
Утром 24 июня российские оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру Одессы – вследствие этого возник пожар. Есть пострадавшие, сообщил глава ОВА Олег Кипер.
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Кипер отметил, что сейчас известно о пострадавших людях в результате российской атаки – их количество уточняется. Продолжается ликвидация пожара.
В сети распространили фото и видео с места, на которых видно большой столб дыма.
Российские пропагандисты назвали обстрел "ударом по складу с ракетами", где под поражение якобы попали "десятки иностранных наемников" – таким способом Россия неоднократно пыталась оправдать обстрел гражданских объектов Украины.
Патрульная полиция Одесской области опубликовала фотографии с места прилета.
- Вечером 31 мая оккупанты нанесли удар по Одессе, предварительно баллистической ракетой с кассетным боеприпасом, из-за этого были ранены два человека.
- 5 июня россияне нанесли ракетный удар по Одесской области – попали в туристическую гражданскую инфраструктуру.