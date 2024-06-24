Росія вдарила по Одесі: є влучання по цивільній інфраструктурі, постраждали люди
Зранку 24 червня російські окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі Одеси – внаслідок цього виникла пожежа. Є постраждалі, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
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Кіпер зазначив, що наразі відомо про постраждалих людей внаслідок російської атаки – їхня кількість уточнюється. Триває ліквідація пожежі.
У мережі поширили фото та відео з місця, на яких видно великий стовп диму.
Російські пропагандисти назвали обстріл "ударом по складу з ракетами", де під ураження нібито потрапили "десятки іноземних найманців" – таким способом Росія неодноразово намагалася виправдати обстріл цивільних об’єктів України.
Патрульна поліція Одеської області опублікувала світлини із місця прильоту.
- Ввечері 31 травня окупанти завдали удару по Одесі, попередньо балістичною ракетою з касетним боєприпасом, через це було поранено двох людей.
- 5 червня росіяни здійснили ракетний удар по Одеській області – поцілили по туристичній цивільній інфраструктурі.