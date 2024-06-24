Росія вдарила по Одесі: є влучання по цивільній інфраструктурі, постраждали люди

Раніше місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях через ракетну небезпеку

Фото: Патрульна поліція Одеської області

Зранку 24 червня російські окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі Одеси – внаслідок цього виникла пожежа. Є постраждалі, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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Кіпер зазначив, що наразі відомо про постраждалих людей внаслідок російської атаки – їхня кількість уточнюється. Триває ліквідація пожежі.

У мережі поширили фото та відео з місця, на яких видно великий стовп диму.

Російські пропагандисти назвали обстріл "ударом по складу з ракетами", де під ураження нібито потрапили "десятки іноземних найманців" – таким способом Росія неодноразово намагалася виправдати обстріл цивільних об’єктів України.

Патрульна поліція Одеської області опублікувала світлини із місця прильоту.

Фото: Патрульна поліція Одеської області

Фото: Патрульна поліція Одеської області