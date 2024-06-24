Дві ракети, ймовірно, Іскандер-К: Повітряні сили розповіли деталі атаки на Одеську область

Наслідок удару по Одесі 24 червня (Фото: Поліція Одеської області)

24 червня російська армія атакувала Одеську область двома ракетами — ймовірно, Іскандер-К. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі, зазначили військові.

Зранку 24 червня російські окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі Одеси – внаслідок цього виникла пожежа. Очільник Одеської ОВА зазначив, що відомо про постраждалих людей внаслідок російської атаки – їхня кількість уточнюється.

Ввечері 31 травня окупанти завдали удару по Одесі — попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом, через це було поранено двох людей.

5 червня росіяни здійснили ракетний удар по Одеській області – поцілили по туристичній цивільній інфраструктурі.

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