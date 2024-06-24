Ракетний удар по Одещині: постраждало троє осіб, пошкоджені складські приміщення – фото
Внаслідок ранкового російського ракетного удару по Одесі пошкоджено складські приміщення торговельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі поруч: троє осіб постраждали. Про це повідомила прокуратура Одеської області.
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Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив про трьох постраждалих людей: 19-річного хлопця та двох чоловіків віком 50 та 58 років. Їх ушпиталили.
Наразі огляд місця ракетного удару триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюється. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.
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