Ракетний удар по Одещині: постраждало троє осіб, пошкоджені складські приміщення – фото

Фото: Поліція Одеської області

Внаслідок ранкового російського ракетного удару по Одесі пошкоджено складські приміщення торговельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі поруч: троє осіб постраждали. Про це повідомила прокуратура Одеської області.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив про трьох постраждалих людей: 19-річного хлопця та двох чоловіків віком 50 та 58 років. Їх ушпиталили.

Фото: Поліція Одеської області

Наразі огляд місця ракетного удару триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюється. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.

Зранку 24 червня російські окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі Одеси – внаслідок цього виникла пожежа.

Повітряні сили повідомляли, що російська армія атакувала Одеську область двома ракетами — ймовірно, Іскандер-К.

Читайте також: 72 приватні будинки, вісім багатоповерхівок та 13 будівель: які наслідки удару по Київщині 23 червня