Ночью Россия убила ракетой двух мужчин под Одессой: целью была портовая инфраструктура
В ночь на 10 июля российские оккупационные войска атаковали ракетами портовую инфраструктуру Одесской области, погибли два человека. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер.
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По его словам, погибшие – охранник и водитель грузовика. Еще один человек, вахтенный матрос, получил ранение.
Обломками повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости. Последствия устраняются.
- 24 июня российская армия атаковала Одессу двумя ракетами – одна из них попала в складские помещения торговой сети.
- 4 июля в результате российского ракетного удара по Одесскому району погиб человек, семь раненых, повреждена гражданская портовая инфраструктура.
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