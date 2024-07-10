Ночью Россия убила ракетой двух мужчин под Одессой: целью была портовая инфраструктура

От удара российской ракетой в Одесском районе погибли два человека, еще один ранен

Одесса (Фото: ЕРА)

В ночь на 10 июля российские оккупационные войска атаковали ракетами портовую инфраструктуру Одесской области, погибли два человека. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, погибшие – охранник и водитель грузовика. Еще один человек, вахтенный матрос, получил ранение.

Обломками повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости. Последствия устраняются.

24 июня российская армия атаковала Одессу двумя ракетами – одна из них попала в складские помещения торговой сети.

4 июля в результате российского ракетного удара по Одесскому району погиб человек, семь раненых, повреждена гражданская портовая инфраструктура.

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