Вночі Росія вбила ракетою двох чоловіків під Одесою: ціллю була портова інфраструктура

Від удару російською ракетою в Одеському районі загинули два чоловіки, ще один – поранений

Одеса (Фото: ЕРА)

В ніч проти 10 липня російські окупаційні війська атакували ракетами портову інфраструктуру Одеської області, загинули двоє людей. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, загиблі – охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, дістав поранення.

Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.

24 червня російська армія атакувала Одесу двома ракетами – одна з них влучила у складські приміщення торговельної мережі.

4 липня внаслідок російського ракетного удару по Одеському району загинула людина, сім поранених, пошкоджено цивільну портову інфраструктуру.

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