Вночі Росія вбила ракетою двох чоловіків під Одесою: ціллю була портова інфраструктура
В ніч проти 10 липня російські окупаційні війська атакували ракетами портову інфраструктуру Одеської області, загинули двоє людей. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Олег Кіпер.
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За його словами, загиблі – охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, дістав поранення.
Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.
- 24 червня російська армія атакувала Одесу двома ракетами – одна з них влучила у складські приміщення торговельної мережі.
- 4 липня внаслідок російського ракетного удару по Одеському району загинула людина, сім поранених, пошкоджено цивільну портову інфраструктуру.
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