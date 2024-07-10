Вночі російські дрони атакували енергооб'єкт у Рівненській області, триває відновлення

Про постраждалих не повідомлялося, наразі енергоживлення відновлено

Обстріли української енергетики (Фото: ЕРА/George Ivanchenko)

Російські окупаційні війська в ніч проти 10 липня завдали дронового удару по енергооб'єкту у Рівненській області. Про це повідомила енергетична компанія Укренерго.

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"Сьогодні вночі ворог здійснив атаку БпЛА на енергооб'єкт на Рівненщині", – йдеться у повідомленні.

Через це в окремих районах області знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Наразі енергоживлення відновлено, тривають відновлювальні роботи.

Напередодні прем'єр Денис Шмигаль спрогнозував покращення ситуації з електроенергією в Україні у двадцятих числах липня.

"У двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення будуть не такими тривалими", – сказав він.

Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня 2024 року в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

У ніч проти 22 червня Росія здійснила чергову, вже восьму масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру України.

восьму масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру Найближчим часом ситуація з постачанням електроенергії залишатиметься складною у зв'язку з активною ремонтною кампанією на атомних електростанціях. Пом'якшення графіків знеструмлень в Україні очікується у серпні, вважає Державна інспекція з енергетичного нагляду.

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