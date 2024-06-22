Росія вдарила по енергооб'єктах на півдні та заході України, постраждали люди

Поранено двох енергетиків, їх доставлено до лікарні

Енергетика (Фото: ЕРА)

Ціллю ракетної атаки російських окупантів в ніч проти 22 червня стали об'єкти енергетики на півдні та заході України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

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"На жаль, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання", – йдеться у повідомленні.

Під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки ворожого удару уточнюються, триває їх ліквідація.

В Укренерго уточнили деталі російської атаки. Пошкоджене обладнання на об’єктах в Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків.

Відомо, що цієї ночі Росія вдарила по енергетичному об'єкту на Львівщині, там виникла пожежа.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

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