Під ранок Росія вдарила по енергооб'єкту на Львівщині, сталася пожежа

Інформації про постраждалих до місцевої влади не надходило

Обстріли української енергетики (Фото: ЕРА/George Ivanchenko)

В ніч проти 22 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівської області, на місці сталася пожежа. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Максим Козицький.

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"Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", – написав він.

Про масштаби руйнувань Козицький пообіцяв сповістити згодом.

Моніторингові канали паралельно писали, що спостерігаються перебої зі світлом у районі Стрия на Львівщині. Загалом вибухи цієї ночі лунали у Луцьку, на Вінниччині та Київщині, в Івано-Франківську працювала протиповітряна оборона.

У ніч проти 1 червня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також "шахеди".

У ніч проти 12 червня окупанти намагались завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи різні типи озброєння. Тоді українська ППО збила п'ять ворожих ракет і 24 дрони.

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