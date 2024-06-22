Под утро Россия ударила по энергообъекту во Львовской области, произошел пожар

Информации о пострадавших к местным властям не поступало

Обстрелы украинской энергетики (Фото: ЕРА/George Ivanchenko)

В ночь на 22 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Львовской области, на месте произошел пожар. Об этом сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий.

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"Возник пожар. На месте уже работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало", – написал он.

О масштабах разрушений Козицкий пообещал сообщить впоследствии.

Мониторинговые каналы параллельно писали, что наблюдаются перебои со светом в районе Стрыя во Львовской области. В целом взрывы этой ночью раздавались в Луцке, Винницкой и Киевской областях, в Ивано-Франковске работала противовоздушная оборона.

В ночь на 1 июня россияне нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также "шахеды".

В ночь на 12 июня оккупанты пытались нанести комбинированный удар по Киеву и Василькову возле него, используя различные типы вооружения. Тогда украинская ПВО сбила пять вражеских ракет и 24 дрона.

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