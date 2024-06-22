Росія атакувала Івано-Франківськ, пошкоджено дитячий садок та будинки – фото

Загалом вибухи цієї ночі лунали ще й у Луцьку, на Вінниччині та Київщині

Фото: Руслан Марцінків

Внаслідок російського ракетного удару в Івано-Франківську пошкоджено будинки на двох вулицях та дитячий садок. За попередніми даними, ніхто не постраждав, повідомив мер міста Руслан Марцінків.

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За його словами, місто дасть компенсацію всім власникам помешкань, де повибивало вікна.

"На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна. За попередньою інформацією, усі живі і здорові. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців", – написав Марцінків.

Загалом вибухи цієї ночі лунали ще й у Луцьку, на Вінниччині та Київщині.

Фото: Руслан Марцінків

Фото: Руслан Марцінків

Фото: Руслан Марцінків

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

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