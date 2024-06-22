Россия атаковала Ивано-Франковск, поврежден детский сад и дома – фото

В целом взрывы этой ночью раздавались еще и в Луцке, Винницкой и Киевской областях

Фото: Руслан Марцинкив

В результате российского ракетного удара в Ивано-Франковске повреждены дома на двух улицах и детский сад. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

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По его словам, город даст компенсацию всем владельцам помещений, где выбило окна.

"К сожалению, есть повреждения жилья и детского сада: там выбило окна. По предварительной информации, все живы и здоровы. Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев", – написал Марцинкив.

В целом взрывы этой ночью раздавались еще и в Луцке, Винницкой и Киевской областях.

Фото: Руслан Марцинкив

Фото: Руслан Марцинкив

Фото: Руслан Марцинкив

Самую тяжелую ситуацию в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

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