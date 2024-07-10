Ночью Россия атаковала энергообъект в Ровенской области, продолжается восстановление

О пострадавших не сообщалось, в настоящее время энергопитание возобновлено

Обстрелы украинской энергетики (Фото: ЕРА/George Ivanchenko)

Российские оккупационные войска в ночь на 10 июля нанесли дроновый удар по энергообъекту в Ровенской области. Об этом сообщила энергетическая компания "Укрэнерго".

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"Сегодня ночью враг совершил атаку БпЛА на энергообъект в Ровенской области", – говорится в сообщении.

Поэтому в отдельных районах области обесточивались бытовые и промышленные потребители. В настоящее время энергопитание возобновлено, продолжаются восстановительные работы.

Накануне премьер Денис Шмыгаль спрогнозировал улучшение ситуации с электроэнергией в Украине в двадцатых числах июля.

"В двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом, отключения будут не столь длительными", – сказал он.

Россия в течение весны и начала лета 2024 уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

В ночь на 22 июня Россия совершила очередную, уже восьмую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины.

восьмую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру В ближайшее время ситуация со снабжением электроэнергией будет оставаться сложной в связи с активной ремонтной кампанией на атомных электростанциях. Смягчение графиков обесточеваний в Украине ожидается в августе, считает Государственная инспекция по энергетическому надзору.

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