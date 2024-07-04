Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі в Одеському районі – загинув цивільний, є поранені

Запуск ракети "Іскандер-М" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники здійснили ракетний удар по Одеському району – загинула людина, сім поранених, пошкоджено цивільну портову інфраструктуру. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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О 16:38 Повітряні сили попередили про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння з півдня та швидкісну ціль у напрямку Одещини.

О 16:40 військові закликали жителів Чорноморська (міста під Одесою) терміново пройти в укриття. О 16:58 був оголошений відбій загрози.

О 20:14 голова ОВА повідомив про ракетний удар по Одеському району – під ударом загарбників опинилась цивільна портова інфраструктура.

Унаслідок російського удару загинув один цивільний, ще семеро поранені, пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення, зазначив Кіпер.

О 20:50 Одеська обласна прокуратура повідомила: відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання — довічне ув'язнення.

Сімох поранених ушпиталено, на місці удару працюють прокурори та слідчо-оперативна група.

Фото: Одеська обласна прокуратура

24 червня російська армія атакувала Одесу двома ракетами – одна з них влучила у складські приміщення торговельної мережі.

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