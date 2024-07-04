СБУ: Затримано агентів ФСБ, які під виглядом наречених шпигували за морською охороною Одеси

Затримані (Фото: Служба безпеки України)

Служба безпеки України затримала 23-річного чоловіка та 18-річну жінку, які, за версією слідства, на замовлення російських спецслужб розвідували локації прикордонних загонів морської охорони, які обороняють акваторію Одеси. Пре це повідомила пресслужба СБУ.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Чоловіку оголошено про підозру в державній зраді, а жінці – за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україні, рух або розташування Збройних Сил України.

За інформацією спецслужби, щоб отримати розвіддані, фігуранти обходили місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувалися на фоні "потрібних" об’єктів.

З отриманих відомостей чоловік готував агентурний "звіт" для свого куратора з управління ФСБ по Східному військовому округу РФ, його особу вже встановлено. У разі отримання актуальної розвідінформації окупанти планували використати її для ударів по місцях базування українських захисників, зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали підозрюваних на гарячому, коли вони шпигували поблизу потенційної цілі. Під час розслідування встановлено, що чоловік також мав завдання розклеїти по місту 100 провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію.

За даними слідства, він потрапив у поле зору окупантів у травні через анонімні чати в Telegram-каналі, де обговорюють питання ухилення від мобілізації. Після вербування він залучив до підривної діяльності свою подругу.

Під час обшуків в помешканні затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів. Також виявлено банківську картку, на яку надходили кошти за "роботу", та партію антиукраїнських листівок.

Наразі чоловік перебуває під вартою, щодо жінки вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

СБУ

26 червня в Одесі було затримано двох чоловіків, які, за версією слідства, на замовлення спецслужби РФ підпалили автомобіль військовослужбовця і готували нові підпали.

2 липня СБУ повідомила про ліквідацію в Одесі агентурної групи ФСБ: до угруповання входило двоє військових та місцева мешканка, які розвідували локації систем ППО.

Читайте також: СБУ заявила про затримання людей, які готували захоплення будівлі Верховної Ради – фото