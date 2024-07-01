СБУ затримала групу людей, яка готувала захоплення будівлі Верховної Ради – фото

Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

Один із затриманих (Фото: Служба безпеки України)

Служба безпеки України затримала групу так званих громадських активістів, яка, за версією слідства, готувала захоплення будівлі Верховної Ради. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Їм оголошено про підозру в діях та закликах до дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення влади. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомили в СБУ.

За інформацією спецслужби, група готувала низку провокацій у Києві 30 червня. За даними слідства, її очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

У СБУ стверджують, що під виглядом проведення так званого віча зловмисники мали намір оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва. Потім вони планували захопити будівлю парламенту та заблокувати його роботу.

Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі Києва нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати під приводом громадського заходу, не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій, зазначили в спецслужбі.

Щоб реалізувати задум, головний організатор залучив декількох представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів.

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних виявлено зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій, повідомили правоохоронці.

Офіс генерального прокурора уточнив, що під час "віче" учасники мали "обрати тимчасовий уряд", "зайти у Верховну Раду" і "усунути від виконання обов’язків" керівництво держави. У разі невиконання владою їхніх вимог щодо складення повноважень зловмисники мали реалізувати захоплення влади.

У ОГП зазначили, що організатор заходу – керівник громадської спілки, який вже мав досвід участі у провокаційних заходах. Він орендував у Києві зал, який вміщує 2000 осіб, а також підшукував військових та озброєних охоронців приватних структур для реалізації силового захоплення.

Також у прокуратурі зазначили, що про підозру повідомлено чотирьом громадянам. Двоє з них взяті під варту.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

Служба безпеки України

Служба безпеки України

Служба безпеки України

Служба безпеки України

14 червня правоохоронці затримали керівника одного з відділів Хмельницької міської ради – його підозрюють у співпраці з російською ФСБ.

24 червня СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві для Росії на українсько-білоруському кордоні. За даними слідства, це керівник відділення місцевого прикордонного загону.

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