Шпигував на кордоні з Білоруссю: СБУ затримала керівника прикордонного загону – загрожує довічне

Слідчі зазначили, що у разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" чоловіка на територію Росії

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві для Росії на українсько-білоруському кордоні: за даними слідства, це керівник відділення місцевого прикордонного загону. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За даними слідства, підозрюваний за вказівкою окупантів встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю.

Також він намагався передати координати складів з озброєнням та боєприпасами Збройних Сил України на території регіону, стверджують правоохоронці.

Слідчі зазначили, що у разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" чоловіка на територію Росії та влаштувати до окупаційних угруповань РФ.

За даними слідства, чоловік був дистанційно завербований співробітником ФСБ Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.

Він потрапив у поле зору Росії, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області.

Для комунікації підозрюваний та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері.

СБУ завчасно перехопила відповідну інформацію і документувала злочинні дії чоловіка, а на фінальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ із залученням спецпризначенців ЦСО "А" затримали підозрюваного поблизу місця служби.

Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою – йому загрожує довічне ув’язнення.

13 червня прокуратура та СБУ ідентифікували російського військового, який керував захопленням Харківської області у 2022 році – йому заочно повідомили про підозру та оголосили у розшук.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що фігурант – генерал-майор Іван Попов, якого в Росії підозрюють у шахрайстві з грошима для укріплень загарбників на Запоріжжі.

у правоохоронних органах підтвердив, що фігурант – генерал-майор Іван Попов, якого в Росії підозрюють у шахрайстві з грошима для укріплень загарбників на Запоріжжі. 14 червня правоохоронці затримали керівника одного з відділів Хмельницької міської ради – його підозрюють у співпраці з російською Федеральною службою безпеки.

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