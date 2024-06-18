У Дніпрі затримали підпалювачів автомобіля ЗСУ – підозрюють у роботі за вказівкою Росії

Фото: СБУ

У Дніпрі затримали чотирьох місцевих жителів, які підпалили автомобіль Збройних Сил України, серед них двоє 17-річних юнаків. Правоохоронці стверджують – діяли за вказівкою російських спецслужб. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі та Службі безпеки України.

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За словами правоохоронців, вони намагалися підпалити військові автівки з допомогою "коктейлів Молотова". Для виявлення своїх цілей підозрювані об’їжджали територію міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі.

Потім вони узгоджували свої цілі з російськими кураторами, стверджують правоохоронці.

За даними слідства, за один підпалений автомобіль підозрюваним пропонували винагороду розміром $3000. Окрім підпалів, їм пропонували залишати на міських будівлях написи, що дискредитують співробітників ТЦК.

Усім чотирьом чоловікам оголосили про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Їм загрожує від трьох до 10 років ув’язнення – наразі вони перебувають під вартою.

10 червня у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ – тоді поліція розпочала розслідування та пошук злочинців, підозрювали причетність групи людей.

8 квітня 2024 року командувач Сухопутних військ Павлюк висловився щодо ситуації зі ставленням суспільства до представників ТЦК. Він наголосив, що цькування працівників ТЦК є неприпустимим і не можна дозволяти порушення їхніх прав. Водночас не можна і мирись із порушенням прав цивільних.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника ТЦК, через що йому довелося здійснити постріл у землю.

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав із ножем на працівника ТЦК.

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