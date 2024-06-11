В Одесі побилися медики та працівники ТЦК. У військкоматі прокоментували

Конфлікт, як стверджує видання Думська, стався через те, що працівники військкомату утримували в будівлі медиків

Фото: Одеський ТЦК (Facebook)

В Одесі працівники Київського районного територіального центру комплектування кілька годин утримували медиків всередині будівлі, стверджує місцеве видання Думська. У пресслужбі військкомату закликали українців утриматися від спекуляцій та додали, що разом із поліціянтами встановлюють обставини подій.

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Як пише Думська, лікарі приїхали на виклик до Київського районного ТЦК, проте їх замкнули всередині будівлі та утримували там кілька годин.

До військкомату згодом з'їхались бригади "швидкої", медики влаштували акцію протесту. У мережі з'явилось відео із бійкою. Думська стверджує, що через кілька годин після зіткнень військовослужбовці випустили медиків, яких утримували.

У пресслужбі військкомату відреагували, закликавши не поширювати дезінформацію.

"Повідомляємо засоби масової інформації та населення про спільне проведення із правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій", – йдеться у повідомленні.

Деталі обіцяють згодом.

8 квітня 2024 року командувач Сухопутних військ Павлюк висловився щодо ситуації зі ставленням суспільства до представників ТЦК. Він наголосив, що цькування працівників ТЦК є неприпустимим і не можна дозволяти порушення їхніх прав. Водночас не можна і мирись із порушенням прав цивільних.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника ТЦК, через що йому довелося здійснити постріл у землю.

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав із ножем на працівника ТЦК.

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