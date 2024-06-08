Смерть військовозобов'язаного на Житомирщині. Перевірка ТЦК підтвердила початкову версію
Службове розслідування Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підтвердило, що 32-річний військовозобов'язаний з Баранівки помер внаслідок травм, отриманих під час епілептичного нападу. Про це повідомляється на Facebook-сторінці центру.
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Минулого тижня у вівторок, 28 травня, 32-річного Сергія К. привезли до другого відділу Звягільського районного ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Він був п'яним, тому його вирішили відправити додому.
Але чоловік нібито попросився залишитися в розташуванні роти охорони, бо проживав сам і йому було погано після вживання алкоголю.
Через кілька годин він прокинувся, зателефонував родичам і розповів, що з ним все гаразд.
Зранку 29 травня у чоловіка стався епілептичний напад, під час якого він впав на кахельну підлогу спиною і вдарився головою. Йому надали домедичну допомогу, викликали лікарів. Після цього стався другий епілептичний напад, і його госпіталізували.
"Попередньо встановлено, що травми військовозобов’язаний отримав при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги", – йдеться в повідомленні.
Через чотири дні, 2 червня, ТЦК отримав з поліції повідомлення про смерть чоловіка. Розслідуванням займається Звягільський районний відділ поліції.
- 4 червня чоловіка поховали. Родичі вважають, що його вбили.
- Начальника другого відділу Звягельського РТЦК та СП на період розслідування вирішили відсторонити від виконання військових обов’язків.