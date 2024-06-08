Смерть военнообязанного в Житомирской области. Проверка ТЦК подтвердила начальную версию

Житомирский областной ТЦК провел служебное расследование причин смерти военнообязанного из Барановки. Оно подтвердило версию с эпилепсией

Фото: Житомирский ТЦК

Служебное расследование Житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подтвердило, что 32-летний военнообязанный из Барановки скончался в результате травм, полученных во время эпилептического нападения. Об этом сообщается на Facebook-странице центра.

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На прошлой неделе во вторник, 28 мая, 32-летнего Сергея К. привезли во второй отдел Звягильского районного ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Он был пьян, поэтому его решили отправить домой.

Но мужчина якобы попросил остаться в расположении роты охраны, потому что проживал сам и ему было плохо после употребления алкоголя.

Несколько часов спустя он проснулся, позвонил родственникам и рассказал, что с ним все в порядке.

Утром 29 мая у мужчины произошел эпилептический приступ, во время которого он упал на кафельный пол спиной и ударился головой. Ему оказали домедицинскую помощи, вызвали врачей. После этого произошел второй эпилептический приступ, и его госпитализировали.

"Предварительно установлено, что травмы военнообязанный получил при падении во время эпилептических приступов и оказания домедицинской помощи", — говорится в сообщении.

Через четыре дня, 2 июня, ТЦК получил из полиции уведомление о смерти мужчины. Расследованием занимается Звягильский районный отдел полиции.